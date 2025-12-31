Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas, Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim durduruldu. Karayolları ekipleri, yolların temizliği için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçelerin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadirli, Sumbas, Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli'de taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı mevkisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bu yolu kullanacak araçlar, ekipler tarafından Bahçe-Gaziantep kara yoluna yönlendirildi.
Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yollarda ulaşımın aksamaması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.