Haberler

Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas, Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim durduruldu. Karayolları ekipleri, yolların temizliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas, Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

İlçelerin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadirli, Sumbas, Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli'de taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı mevkisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bu yolu kullanacak araçlar, ekipler tarafından Bahçe-Gaziantep kara yoluna yönlendirildi.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yollarda ulaşımın aksamaması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler