Sumbas'ta Filistin'e destek kermesi düzenlendi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Aşağı Çiçeklidere İlk ve Ortaokulları tarafından düzenlenen kermesle Filistin'e destek amaçlandı. 'Yerli Malı Aldım, Gazze'ye Umut Saldım' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Elde edilen gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Filistin'e destek kermesi düzenlendi.
"Yerli Malı Aldım, Gazze'ye Umut Saldım" temasıyla Aşağı Çiçeklidere İlk ve Ortaokulları tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.
Ürünlerin satışından elde edilecek gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Okul Müdürü Selda Şekeroğlu, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.
