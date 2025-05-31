Osmaniye'de "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" temalı bisiklet turu yapıldı

Osmaniye'de 'Kudüs-Gazze-Mavi Marmara' temalı bisiklet turu yapıldı
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Osmaniye'de, sivil toplum örgütlerince "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" temalı bisiklet turu düzenlendi.

Osmaniye'de, sivil toplum örgütlerince "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" temalı bisiklet turu düzenlendi.

Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde bisikletleriyle toplanan vatandaşlar, sloganlar atarak Millet Bahçesi'nde bulunan Cebelibereket Camisi'ne kadar pedal çevirdi.

Burada sivil toplum örgütleri adına konuşan Muhammet Talha Kakıs, dünyanın 21. yüzyılda tarihin en acımasız ve sistematik soykırımına şahitlik ettiğini söyledi.

Kakıs, "İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu zamana çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 60 bine yakın kardeşimiz şehit olurken, 125 bine yakın kardeşimiz yaralandı. 601 gündür sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, okullar ve çadırlar bombalanıyor. Çok sayıda kardeşimiz yanarak şehit oldu. Ne acı ki bu saldırılar her gün aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Bugünün ayrıca Mavi Marmara'nın da yer aldığı Gazze Özgürlük Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının 15. yıl dönümü olduğunu belirten Kakıs, saldırılarda şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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