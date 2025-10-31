Osmaniye'de Kitap Okuma Etkinliği

Osmaniye'de "Kitaplarla Büyüyorum Projesi" kapsamında 1800 yıllık tarihi Ala Camisi avlusunda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kadirli Mustafa Konaklı Ortaokulu öğrencileri, okulda başlattıkları proje kapsamında cami avlusunda bir araya geldi.

Cami avlusunda kitap okuyan öğrencilere Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu da eşlik etti.

Kaymakam Dolu, burada yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.