Osmaniye'de Kireç Silosu Devrildi: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Osmaniye'de bir demir çelik üretim tesisinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Olayda bazı işçiler de yaralandı.
Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.
Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.
Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.