Osmaniye'de kar nedeniyle yolda mahsur kalanları İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri kurtardı

Osmaniye'de, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Bahçe-Nurdağı kara yolu ve Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun bazı bölümlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Merkez ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Bahçe- Nurdağı kara yolu ile Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe-Nurdağı arası ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Mert Hasan Işlamaz - Güncel