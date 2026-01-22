Haberler

Osmaniye'de kar nedeniyle yolda mahsur kalanları İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Osmaniye'de, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Bahçe-Nurdağı kara yolu ve Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun bazı bölümlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Merkez ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Bahçe- Nurdağı kara yolu ile Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe-Nurdağı arası ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mert Hasan Işlamaz - Güncel
