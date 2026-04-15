Kadirli ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında 21 firari şüpheli yakalandı
Kadirli ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında, polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 21 zanlıyı yakaladı. Uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-14 Nisan'da yapılan uygulamalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 5 tüfek, 150 tüfek fişeği ile 438 sentetik hap ele geçirildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat