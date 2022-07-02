Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 göçmenden 24'ü yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - İbrahim Emül - Güncel
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FİRAR EDENLERİN HEPSİ YAKALANDIOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 kişinin tamamının yakalandığını duyurdu.
FİRAR EDENLERİN HEPSİ YAKALANDI
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 kişinin tamamının yakalandığını duyurdu.
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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel