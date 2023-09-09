Osmaniye'de Deprem Enkazından 10 Ton Demir Çalındı

OSMANİYE'de polis ekipleri, depremde yıkılan binaların enkazından çıkan demirleri çalan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 ton demir malzeme ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardan çıkan demirleri, at arabası ve seyyar satıcı tablası kullanarak çalıp, satmak için evlerinde stoklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çevik kuvvet ekiplerinin, TOMA'ların ve iş makinelerinin bulunduğu 29 ekip ve toplamda 141 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda hırsızlıkla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 ton demir malzeme ele geçirildi. Toplanan demirler, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken adreslerinde bulunamayan hırsızlık şüphelilerinin de arandığı bildirildi.