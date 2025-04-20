Osmaniye'de Çocuk Evde Kilitli Kaldı, İtfaiye Kurtardı
Osmaniye'nin Dumlupınar Mahallesi'nde kendini yanlışlıkla eve kilitleyen bir çocuğa itfaiye ekipleri müdahale etti. Aile tarafından ihbar edilen olayda, itfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkarak kapıyı açtı ve çocuğu ailesine teslim etti.
Osmaniye'de kendini yanlışlıkla eve kilitleyen çocuğa itfaiye ekibinin çalışmasıyla ulaşıldı.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde kalan ismi öğrenilemeyen çocuk, yanlışlıkla dış kapıyı kilitledi.
Eve giremeyen ailenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenle balkona çıkıp kapıyı açan ekip, çocuğu ailesine teslim etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel