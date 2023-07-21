Osmaniye'de Bisikletli Polis Timi Göreve Başladı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bisikletli Martı timi, Vali Kerem Al Parkı ve Karaçay Deresi Rekreasyon alanında, pedal çevirerek devriye gezmeye başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği bünyesinde görevli 4 bisikletli polis, yürüyüş yolunda vatandaşların huzur ve güvenliği için her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında görev yapacak. Bisikletli polis timleri, yürüyüş yoluna bisiklet ve motosikletleriyle girmeye çalışan sürücülere müdahalede bulunacak. Ayrıca yürüyüş ve piknik masalarında oturan vatandaşların huzurunu bozanlar hakkında da Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem yapacak. Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılıp, üstleri aranacak. Bölgeye gezintiye gelen vatandaşlar da, akşamları genelde burada yürüyüş yoluna oturmaya geldiklerini ailelerin ve gençlerin geldiğini onların güvenliği için bisikletli polisler olan martıların göreve başlamasından dolayı mutlu oldukları ifade ettiler.