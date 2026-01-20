Haberler

Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

Güncelleme:
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Hürü Toklu (66), Karataş Mahallesi 9 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında asansöre binmek istedi.

Asansörün katta olmadığını fark etmeyen Toklu, boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan Toklu, ambulansla sevk edildiği Toprakkale Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

