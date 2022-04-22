OSMANİYE'DE ARICILARA 108 TON KRİSTAL ŞEKER DAĞITILDI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek için 725 arı yetiştiricisine toplam 108 ton şeker dağıtıldı.

Fakıuşağı Mahallesi Dereobası mevkiinde bulunan kurbanlık hayvan pazarı alanında düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden alınan toplam 108 ton kristal şekerin, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı 725 arı yetiştiricisine dağıtımı gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, arıcılara bol ve bereketli bir sezon dileyerek, 'Desteğin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tonlarca bal olarak dönsün inşallahö dedi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise arı yetiştiricileri için ilkbahar şurubu olan ve bakanlık tarafından büyük bir kısmı karşılanan şeker dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydetti. Müdür İlmeç, 'Bundan önceki dönemde ise 58 ton destek yapmıştık. Önümüzdeki sonbahar döneminde ise yine şeker dağıtımlarımız devam edecek diye konuştu.

'KOVANLARDAKİ ARI SAYISI ARTACAK'

Şekerin, arı sağlığı ve kovan güçlenmesi için gerekli olan bir durum olduğunu belirten Mustafa İlmeç, 'Şeker dağıtımı kesinlikle bal üretimi ile ilgili bir durum değildir. Dolaylı olarak bal üretimiyle alakalı yani bu şeker doğrudan bal olmuyor. Bu verdiğimiz şekerlerle arıcılarımız kovanlardaki arı sayılarını arttırıyor. Bu dönemde bu mutlak suretle gerekli olan bir durumdur. Şeker dağıtımı ile arıcılarımıza büyük bir destek sağlamış olduk. Arıcılarımız bu bal üretim sezonuna hem daha güçlü, hem kovanları hem de kendileri daha iyi gelir elde edebilecek durumda giriyorlar. Geçtiğimiz dönemde de arıcılarımız elde ettiği gelirden memnundu. Bu dönemde de inşallah iyi olacak. Şu ana kadar yağışların da uygun bir dağılımda gitmesi, çiçek popülasyonunun yüksek olması, ilimizin de bu yönden şanslı olması arıcılarımız için bir fırsat. Önümüzdeki dönemde sezonda arıcılarımıza bereketli bol kazançlı günler diliyoruzö dedi.

'ARILARI BESLEME AMAÇLI KULLANILIYOR'

Şekerin arıları sadece besleme amaçlı kullanılacağını belirten Osmaniye Arıcılar Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu ise şunları söyledi 'Bakanlığımızın sunmuş olduğu 108 ton şekeri kent gelinde arıcılara dağıtıyoruz. Bu bizim için önemli bir destek. Neden önemli Arı gelişmediği zaman bal yapmıyor. Şekeri sadece arının gelişmesi için kullanacağız. Şekerden bal yapıyorlar gibi farklı anlaşılmalar var. Kışların uzun gitmesi sebebiyle arılar şuan açlık tehlikesindedir. Yani arımızı geliştirmek için kullanacağımız bir şeker desteğidir.

Demirören Haber Ajansı / Güncel