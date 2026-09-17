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Osmaniye'de anız yangınından sıçrayan alevler saman balyası yüklü tırda hasara yol açtı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını, yakınında park halinde bulunan saman balyası yüklü tıra sıçradı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını, yakınında park halinde bulunan saman balyası yüklü tıra sıçradı.

İlçeye bağlı Vayvaylı ile Yalnızdut köyleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangından sıçrayan alevler, bölgede park halindeki saman balyası yüklü tıra ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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