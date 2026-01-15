Haberler

Osmaniye'de 2025'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 33,87'si asılsız çıktı

Osmaniye'de 2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların önemli bir bölümü asılsız çıktı, merkez 629 bin 645 çağrı aldı. Gereksiz çağrılar nedeniyle 5 kişiye toplam 22 bin 500 lira ceza verildi.

Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 33,87'si asılsız çıktı.

Merkezden yapılan açıklamada, kentte 2025 yılında ortalama çağrı karşılama süresinin 2,17 saniye olduğu belirtildi.

Geçen yıl merkezde 629 bin 645 çağrının yanıtlandığı bildirilen açıklamada, ihbarlardan yüzde 33,87'sinin asılsız çıktığı aktarıldı.

Çağrı merkezini gereksiz meşgul eden 5 kişiye toplam 22 bin 500 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Haberler.com
