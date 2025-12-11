Haberler

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Murat Ö, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Santral Garaj Mahallesi Merinos Parkı önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Murat Ö'ye, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 AIA 707 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Murat Ö, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
