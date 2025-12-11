Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Murat Ö, hastaneye kaldırıldı.
Santral Garaj Mahallesi Merinos Parkı önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Murat Ö'ye, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 AIA 707 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mehmet Murat Ö, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.