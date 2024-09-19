Osmaneli'de 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam Yüksel Ünal ve protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Jandarma Astsubay Çavuş Gülbahar Ünal günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Etkinlikte tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol, gazi İbrahim Yaşar'ı da evinde ziyaret etti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Osmaneli Hükümet Konağı bahçesindeki Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Hacı Bekir Aras, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askerler'in katıldığı etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Program, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gülbahar Ünal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.
Konuşmanın ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Recep Işıldar'ın dua etmesinin ardından program sona erdi.
Ünal ve beraberindeki protokol üyeleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hakantepe Kırmızıkaya mevkisinde 1996 yılında bölücü terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada yaralanan gazi İbrahim Yaşar'ı evinde ziyaret etti.
Etkinlikler kapsamında şehit yakınları ve gazilere öğle yemeği verildi.