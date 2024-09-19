Üye Girişi
Haberler

Osmaneli'de 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Osmaneli'de 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam Yüksel Ünal ve protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Jandarma Astsubay Çavuş Gülbahar Ünal günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Etkinlikte tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol, gazi İbrahim Yaşar'ı da evinde ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı bahçesindeki Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Hacı Bekir Aras, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askerler'in katıldığı etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gülbahar Ünal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Konuşmanın ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Recep Işıldar'ın dua etmesinin ardından program sona erdi.

Ünal ve beraberindeki protokol üyeleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hakantepe Kırmızıkaya mevkisinde 1996 yılında bölücü terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada yaralanan gazi İbrahim Yaşar'ı evinde ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında şehit yakınları ve gazilere öğle yemeği verildi.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü Yerel Haberler Astsubay Çavuş İbrahim Yaşar Yüksel Ünal Jandarma Osmaneli bilecik Güncel Tören

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler! MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler! Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu? Balkan yemekleri neler, tarifi ne? MasterChef'te Balkan mutfağı lezzetleri! Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır? Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });