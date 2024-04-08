Osmaneli'de Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Polis Haftası kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis memuru Lale Başaran, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Karakaş ve beraberindeki emniyet mensupları, çelenk töreni sonrası Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında yarın akşam namazından sonra Fatih Camisi'nde polis şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.