Osmaneli'de Öğrenciler Karnelerini Aldı

Osmaneli'de Öğrenciler Karnelerini Aldı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Balaban İlkokulunda kaymakam, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu ve tatil dileklerinde bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

Osmaneli Balaban İlkokulunda Kaymakam Abdüssamed Kılıç,öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, karneleri dağıttı.

Kaymakam Kılıç, yaptığı konuşmada, bu mutlu günde öğrencilerle beraber olup karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı, öğrencilerimizin çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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