Osmancık'ta şehit aileleri ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında, Çorum'un Osmancık ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Osmancık Kaymakamlığınca Asya Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları aynı sofrada buluştu.

İlçe Müftüsü Ferhat Koçak'ın yaptığı duanın ardından okunan ezanla birlikte katılımcılar oruçlarını açtı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, buradaki konuşmasında, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ramazan aylarında bir araya gelerek hem bu mübarek ayın manevi iklimini paylaşıyor hem de gönül birlikteliğimizi pekiştiriyoruz." dedi.

İftar programına Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Osman Barışmaz, şehit aileleri ve gaziler katıldı.