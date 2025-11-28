Haberler

Osmancık'ta Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü

Çorum'un Osmancık ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen 'Simitler Bizden, Çaylar Sizden' etkinliğinde, öğrenci ve veliler doğa yürüyüşü yaptı. Etkinlikte sağlıklı yaşam vurgusu yapıldı ve katılımcılar çay-simit sohbetinde bir araya geldi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunca düzenlenen "Simitler Bizden, Çaylar Sizden" etkinliğinde öğrenci ve veliler doğa yürüyüşü yaptı.

Okul idaresince sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte doğa yürüyüşünün ardından veliler, çay-simit sohbetinde bir araya geldi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de "Simitler bizden, çaylar sizden" etkinliğinde bir araya geldiği öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
