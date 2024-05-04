Osmancık'ta Sağanak Yağış ve Dolu Yağışı

Osmancık'ta sağanak yağış ve dolu yağıyı etkili oldu

Pazarda tezgah açan pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde öğle saatlerinde fırtına, dolu ve sağanak yağış bir arada etkili oldu. İlçe'de tezgah açan pazarcı esnafına da zor anlar yaşattı.

Koyun baba Mahallesinde kurulan Cumartesi pazarında, pazarcı esnafının şemsiyeleri uçtu, yollar adeta göle döndü. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar fırtına ve doludan dolayı zor anlar yaşarken herhangi can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Fırtına kameralara böyle yansıdı

Cumartesi Pazarındaki brandalar ve eşyaların fırtına nedeniyle uçuştuğu görülürken pazarcı esnafı ve pazarda bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Vatandaşlar kaçarak sığınacak bir yer aradılar.

Sağanak yağmur, dolu ve fırtına sonrasında ilçede göle dönen bazı noktalarda yine benzer görüntüler yaşandı. Baltacı Mehmet Paşa ve Fatih Caddesi'nde yoğun su akışı ve birikintiler oluştu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolu kullanmakta zorluk çektiler.