Üye Girişi
Haberler

Osmancık'ta Sağanak Yağış ve Dolu Yağışı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan fırtına, dolu ve sağanak yağış pazarcı esnafı ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Pazarcıların şemsiyeleri uçtu, yollar göle döndü. Can kaybı yaşanmazken, fırtına kameralara böyle yansıdı.

Osmancık'ta sağanak yağış ve dolu yağıyı etkili oldu

Pazarda tezgah açan pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde öğle saatlerinde fırtına, dolu ve sağanak yağış bir arada etkili oldu. İlçe'de tezgah açan pazarcı esnafına da zor anlar yaşattı.

Koyun baba Mahallesinde kurulan Cumartesi pazarında, pazarcı esnafının şemsiyeleri uçtu, yollar adeta göle döndü. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar fırtına ve doludan dolayı zor anlar yaşarken herhangi can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Fırtına kameralara böyle yansıdı

Cumartesi Pazarındaki brandalar ve eşyaların fırtına nedeniyle uçuştuğu görülürken pazarcı esnafı ve pazarda bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Vatandaşlar kaçarak sığınacak bir yer aradılar.

Sağanak yağmur, dolu ve fırtına sonrasında ilçede göle dönen bazı noktalarda yine benzer görüntüler yaşandı. Baltacı Mehmet Paşa ve Fatih Caddesi'nde yoğun su akışı ve birikintiler oluştu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolu kullanmakta zorluk çektiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmancık Fırtına Çorum Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-CADİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title