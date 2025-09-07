Osmancık Festivali'nde Konserler Devam Ediyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konserler devam ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda yapılması planlanan ancak yağış nedeniyle kapalı semt pazarında düzenlenen konserde DJ Ender ve Hatice Nur sahne aldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, konserde yaptığı konuşmada, festivale adını veren Osmancık pirincinin daha değerli ve bereketli olmasını temenni etti.

Osmancık pirincini tanıtmak için festival düzenlediklerini belirten Gelgör, "İnşallah Mevla'm birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bizi bu ülkeye, bugünlere ve huzurlu bir şekilde yaşamaya vesile kılan başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizler emaneti devraldık, yarın da bu ülkeyi bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz." dedi.

Festival kapsamında 13 Eylül'de yağlı güreşler, 14 Eylül'de ise rahvan at yarışları yapılacak.