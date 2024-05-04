Osmancık'ta bir anda bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde öğle saatlerinde bir anda bastıran dolu yağışı yeşil alanları beyaza bürüdü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğle saatlerinde merkez ve köylerinde bir anda sağanak, fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı İnal köyünde etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle yeşil alanlar ile karayolu beyaza büründü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde karayolu ve çamlık ormanlık alanın dolu yağışı sonrası beyaza büründüğü görülüyor.