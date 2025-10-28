Haberler

Osmancık'ta Arama Kurtarma Birimi Akreditasyon Sınavı Gerçekleştirildi

Osmancık'ta Arama Kurtarma Birimi Akreditasyon Sınavı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi, AFAD akreditasyonu için uygulamalı sınava girdi. Sınavda ekip üyeleri arama kurtarma tekniklerini sergiledi ve birimin resmi akreditasyonu için son aşamaya geldi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) akreditasyonu kapsamında uygulamalı sınava girdi.

Osmancık Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde başlayan sınav, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapıldı.

Sınavda ekip üyeleri enkazda arama kurtarma, yaralı tahliyesi, temel ilkyardım, ip bağlama teknikleri ve olay yeri güvenliği gibi konularda bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Osmancık'ta kurulan MEB AKUB'un Çorum genelinde milli eğitim müdürlükleri arasında akreditasyon sürecinde olan tek birim olduğunu söyledi.

Ekibin afet ve acil durumlarda hızlı, bilinçli ve organize şekilde görev yapabilmesi için uzun süredir eğitim aldığını dile getiren Makineci, AFAD uzmanlarının değerlendirmesinin ardından tamamlanacak sınavla arama kurtarma biriminin resmi olarak akredite olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.