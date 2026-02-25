Haberler

Osmancık'ta minik öğrencilere camide ramazan etkinliği yapıldı

Osmancık'ta minik öğrencilere camide ramazan etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde, anaokulu öğrencilerine yönelik camide düzenlenen ramazan etkinliğinde çocuklar caminin bölümleri tanıtıldı ve manevi değerler hakkında bilgilendirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik camide ramazan etkinliği düzenledi.

Osmancık Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen program kapsamında 68 anaokulu öğrencisi, Beylerçelebi Camisi'ni ziyaret etti.

Etkinlik, çocuklara balon dağıtılmasıyla başladı. Ardından din görevlileri eşliğinde çocuklara caminin bölümleri olan mihrap, minber ve kürsü tanıtıldı.

Ayrıca ramazan ayının önemi ve yardımlaşma, paylaşma ve manevi değerler, çocuklara yaş gruplarına uygun şekilde anlatıldı.

Program, Osmancık Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu

Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Diyarbakır'da mahalleliyi ayağa kaldıran zihinsel engelli şahıs yakalandı

Gözaltına alınma şekli tartışma çıkaracak