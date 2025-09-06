Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmancık pirincinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin Osmancık'ın tarihinden, kültüründen ve özellikle pirincinden aldığı güçle düzenlendiğini söyledi.

Atak, "Bugün sadece bir festival değil, aynı zamanda dostluğumuzu ve kültürel değerlerimizi paylaşma fırsatıdır." dedi.

Yerel sanatçıların sahne aldığı festival, 14 Eylül'e kadar devam edecek.