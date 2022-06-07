Osman Sarıgün nasıl cezaevinden kurtuldu? - Haberler

Osman Sarıgün nasıl cezaevinden kurtuldu?
DailyMotion.com - Güncel
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen linç girişimi davasında 55 sanık çeşitli cezalara çarptırılırken, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e ise beş yıl hapis cezası verildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen linç girişimi davasında 55 sanık çeşitli cezalara çarptırılırken, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e ise beş yıl hapis cezası verildi.
DailyMotion.com / Güncel