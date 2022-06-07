Osman Sarıgün nasıl cezaevinden kurtuldu? - Haberler

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Osman Sarıgün nasıl cezaevinden kurtuldu?

DailyMotion.com - Güncel
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen linç girişimi davasında 55 sanık çeşitli cezalara çarptırılırken, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e ise beş yıl hapis cezası verildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen linç girişimi davasında 55 sanık çeşitli cezalara çarptırılırken, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e ise beş yıl hapis cezası verildi.

DailyMotion.com / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Osman Sarıgün Ankara Güncel Haberler

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