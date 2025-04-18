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Osman Çavuşoğlu'nun Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayınlandı

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Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Osman Çavuşoğlu'nun cenazesi 18 Nisan Cuma günü defnedilecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı, TBMM NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Eski Dışişleri Bakanı, TBMM NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu dün hayatını kaybetti. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli babamız Osman Çavuşoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızın cenazesi 18 Nisan Cuma günü saat 15: 00'te Alanya Türkler Merkez Mezarlığına defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Çavuşoğlu için yayınladığı başsağlığı mesajında "Eski Dışişleri Bakanımız ve TBMM NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun 17 Nisan 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumun cenazesi bugün Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 15: 00'te Alanya Türkler Merkez Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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