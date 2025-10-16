Oş'ta 2. Uluslararası Maveraünnehir Sempozyumu Düzenlendi

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, "2. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri: Karahanlılar Dönemi" sempozyumu düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi ilahiyat fakültelerinin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen sempozyuma, Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden akademisyenler katıldı.

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Niyazalı Aripov, sempozyumun açılış konuşmasında, "9-13. yüzyıllarda, Karahanlılar döneminde, Orta Asya ve Kırgızistan'da ortaya çıkan İslam alimleri, ahlak ve bilim alanlarında dünyaya birçok katkılarda bulundu. Bugünkü etkinliğimiz onlara ithaf edilmiştir." dedi.

Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elzarbek Eşarov ise Karahanlılar döneminde İslam'ın resmi din kabul edilmesinin ardından medreseler, kütüphaneler ve ilim merkezlerinin kurulduğunu belirtti.

Eşarov, bu dönemde Satuk Buğra Han, Yusuf Has Hacib (Cusup Balasagun) ve Mahmud Kaşgari gibi önemli alimlerin yetiştiğine dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Din İşleri ve Etnik İlişkiler Ulusal Ajansı Oş İl Teşkilatı Başkanı Ruhatbek Adıbekuulu da İslamiyet'in Orta Asya'ya 7. yüzyılda girdiğini ancak Karahanlılar döneminde devlet politikası haline geldiğini söyledi.

Karahanlılar döneminde şehirlerin geliştiğini, alimlerin yetiştiğini anlatan Adıbekuulu, Kırgızistan'daki Burana ve Özgön minarelerinin, bu medeniyetin izlerini taşıyan tarihi eserler olduğunu kaydetti.

Oş Bölge Müftüsü Sultan Gafurov, 21. yüzyılda Maveraünnehir'den Anadolu'ya kadar yaşayan halkların arasındami birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

Gafurov, Kırgızistan ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı Türkiye devlet yöneticilerine ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

"Bilim çevreleri son zamanlarda Karahanlılar dönemine yoğunlaşıyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Adıgüzel ise "Karahanlı düşüncesini bugün ele alırken, aynı zamanda İslam düşüncesinin yenilenişini ve yeni bir ufuk olarak ortaya çıkışını da konuşmuş olacağız." dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, "Müstesna bir gündemle, çok özel bir coğrafyada ve bu topraklarda 4 asra yakın egemen olmuş bir hanedanın ve onun halkının ürettiği bilim, sanat, edebiyat, kültür, mimari ve siyaset modelini tartışmak üzere toplandık." diye konuştu.

Bilim çevrelerinin son zamanlarda Karahanlılar dönemine yoğunlaşmaya başladığını belirten Özafşar, "Bu sempozyum da o çalışmaların bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Sempozyumda 8 ülkeden 91 tebliğ sunulacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ferhat Gökçe, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 4 yıl görev yaptığını ve buraya kardeşleriyle buluşmaya geldiklerini söyledi.

Gökçe, sempozyumda 8 ülkeden bilim insanının, din, dil, kültür, mimari ve tarih alanlarında toplam 91 tebliğ sunacağını kaydetti.