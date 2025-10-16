Haberler

Oş'ta 2. Uluslararası Maveraünnehir Sempozyumu Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye ve diğer 7 ülkeden akademisyenlerin katıldığı '2. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri: Karahanlılar Dönemi' sempozyumu gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, "2. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri: Karahanlılar Dönemi" sempozyumu düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi ilahiyat fakültelerinin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen sempozyuma, Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden akademisyenler katıldı.

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Niyazalı Aripov, sempozyumun açılış konuşmasında, "9-13. yüzyıllarda, Karahanlılar döneminde, Orta Asya ve Kırgızistan'da ortaya çıkan İslam alimleri, ahlak ve bilim alanlarında dünyaya birçok katkılarda bulundu. Bugünkü etkinliğimiz onlara ithaf edilmiştir." dedi.

Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elzarbek Eşarov ise Karahanlılar döneminde İslam'ın resmi din kabul edilmesinin ardından medreseler, kütüphaneler ve ilim merkezlerinin kurulduğunu belirtti.

Eşarov, bu dönemde Satuk Buğra Han, Yusuf Has Hacib (Cusup Balasagun) ve Mahmud Kaşgari gibi önemli alimlerin yetiştiğine dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Din İşleri ve Etnik İlişkiler Ulusal Ajansı Oş İl Teşkilatı Başkanı Ruhatbek Adıbekuulu da İslamiyet'in Orta Asya'ya 7. yüzyılda girdiğini ancak Karahanlılar döneminde devlet politikası haline geldiğini söyledi.

Karahanlılar döneminde şehirlerin geliştiğini, alimlerin yetiştiğini anlatan Adıbekuulu, Kırgızistan'daki Burana ve Özgön minarelerinin, bu medeniyetin izlerini taşıyan tarihi eserler olduğunu kaydetti.

Oş Bölge Müftüsü Sultan Gafurov, 21. yüzyılda Maveraünnehir'den Anadolu'ya kadar yaşayan halkların arasındami birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

Gafurov, Kırgızistan ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı Türkiye devlet yöneticilerine ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

"Bilim çevreleri son zamanlarda Karahanlılar dönemine yoğunlaşıyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Adıgüzel ise "Karahanlı düşüncesini bugün ele alırken, aynı zamanda İslam düşüncesinin yenilenişini ve yeni bir ufuk olarak ortaya çıkışını da konuşmuş olacağız." dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, "Müstesna bir gündemle, çok özel bir coğrafyada ve bu topraklarda 4 asra yakın egemen olmuş bir hanedanın ve onun halkının ürettiği bilim, sanat, edebiyat, kültür, mimari ve siyaset modelini tartışmak üzere toplandık." diye konuştu.

Bilim çevrelerinin son zamanlarda Karahanlılar dönemine yoğunlaşmaya başladığını belirten Özafşar, "Bu sempozyum da o çalışmaların bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Sempozyumda 8 ülkeden 91 tebliğ sunulacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ferhat Gökçe, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 4 yıl görev yaptığını ve buraya kardeşleriyle buluşmaya geldiklerini söyledi.

Gökçe, sempozyumda 8 ülkeden bilim insanının, din, dil, kültür, mimari ve tarih alanlarında toplam 91 tebliğ sunacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.