Örümcek Adam Kostümüyle Türkiye'yi Gezen Genç, Tokat'ta Vatandaşlarla Buluştu
İzmir'den yola çıkan 25 yaşındaki Salih Ayaz Koç, Örümcek Adam kostümüyle Tokat'a gelerek çocuklarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Koç, deprem sonrası çocuklara destek amacıyla Türkiye turuna çıktığını belirtti.
"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Tokat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
İzmir'de mankenlik ve oyunculuk yapan 25 yaşındaki Koç, " Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk örümcek adam" olarak Tokat'a geldi.
Kostümüyle dolaştığı Gaziosmanpaşa Bulvarı, Kanal Tokat, Hıdırlık Köprüsü'nde vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Koç, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gittiğini belirterek, "Örümcek adam kıyafetimi giyip depremde annesi veya babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Ardından Türkiye turuna çıktım. Türkiye turu kapsamında 60'ıncı şehir olarak Tokat'tayım." ifadelerini kullandı.