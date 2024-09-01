Örümcek Adam Ayaz Koç, Çanakkale'de çocuklarla buluştu

Giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, Çanakkale'de çocuklarla bir araya geldi.

İzmir'de mankenlik ve animatörlük yapan, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Ayaz Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek amacıyla "81 İl Gezi Programı"na başladı.

Bu programın 37. durağı olan Çanakkale'ye gelen Ayaz Koç, dolaştığı cadde ve sokaklarda karşılaştığı çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Dükkanına ürün getiren bir esnafa da yardımcı olan yerli "Örümcek Adam", sempatik tavırlarıyla ilgi gördü.

Kentin simgelerinden Aynalı Çarşı'yı da ziyaret eden yerli Örümcek Adam, burada Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin ülkeye bir çok şey kazandıran bir kent olduğunu dile getirdi.

Bu ziyareti kapsamında Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini gezeceğini, yemeklerini tadacağını anlatan Koç, "Çanakkale'ye geldiğimden beri çok duygusalım, tüylerim diken diken oldu. Çanakkale geçilmez diyorum." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine giderek oradaki çocuklarla ilgilendiğini dile getiren Koç, "Hedefim ihtiyacı olan çocuklara ve evsizlere yardım edebilmek. Hayalim bu, yapacağıma da inanıyorum. Herkese de örnek olmaya devam edeceğim. Türkiye'yi gezmeye devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.