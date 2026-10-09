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Ortaokulda 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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36 ÖĞRENCİ ETKİLENDİBursa’nın Kestel ilçesinde eğitim veren Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu’ndaki zehirlenme şüphesiyle ilgili AFAD KBRN ekiplerince okul binasının dört katında ve bahçede bulunan rögar kapaklarında gerekli ölçüm ve kontroller gerçekleştirilirken, yapılan ölçümlerde insan...

36 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde eğitim veren Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu'ndaki zehirlenme şüphesiyle ilgili AFAD KBRN ekiplerince okul binasının dört katında ve bahçede bulunan rögar kapaklarında gerekli ölçüm ve kontroller gerçekleştirilirken, yapılan ölçümlerde insan sağlığını etkileyecek olumsuz bir bulguya rastlanmadı. 27 öğrenci tedbir amaçlı çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alınırken, 9 öğrenciye ise okul bahçesinde sağlık ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi. İlçe Kaymakamlığı'nın kararıyla okul tatil edildi.

Muhammet SEZGİN-Cennet PORSUK/KESTEL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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