Okuldaki tartışma kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Önceki gün Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lise ve ortaokulun aynı bahçe içerisindeki binalarda eğitim verdiği okulda, öğrenciler arasında tartışma çıktı. 6'ncı sınıf öğrencisi Berat A. (12) ile 10'uncu sınıf öğrencisi Yusuf E. (16)arasındaki tartışma, diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin müdahalesi ile sonlandı.

KAVGA OKUL DIŞINA TAŞTI

Okul çıkışında karşılaşan öğrenciler arasında yeniden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berat A., yanındaki bıçak ile Yusuf E.'yi kalçasından yaraladı. Yusuf E., çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yusuf E.'ye ayakta müdahale edilirken, Berat A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta karşılaşan öğrencilerin tartıştığı, araya giren bir kişinin Yusuf E.'yi tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştığı, Berat A.'nın da tekme atıp, elindeki bıçağı savurarak Yusuf E.'yi kovaladığı görüldü.