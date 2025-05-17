Ortaokul Öğrencisi Heimlich Manevrası ile Arkadaşını Kurtardı

Ortaokul Öğrencisi Heimlich Manevrası ile Arkadaşını Kurtardı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 12 yaşındaki Efe Kaan Erim, boğazına cips takılan sınıf arkadaşı Arda Akçocuk'u Heimlich manevrası ile kurtardı. Olay, okulun çevresindeki bir marketin önünde gerçekleşti ve Efe, arkadaşının nefes almakta zorlandığını fark ederek müdahale etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğrencisi, boğazına cips takılan sınıf arkadaşını Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu'nda okuyan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Efe Kaan Erim, öğlen arasında okulun çevresinde bulunan bir marketin önünde arkadaşı Arda Akçocuk'un boğazına yediği cipsin kaçtığını fark etti.

Akçocuk'un yanına koşan Erim, Heimlich manevrasıyla arkadaşının boğazındaki cipsin çıkmasını sağladı.

Efe Kaan Erim, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle arasında okul çevresinde bir marketin önünde yemek yerken arkadaşının nefes alamadığını söyledi.

Arkadaşının gözlerinin dolduğunu ve nefes almakta zorlandığını anlatan Erim, şunları kaydetti:

"Bir anda yanına gidip Heimlich manevrası uyguladım. Uygulamayı bir kaç dakika boyunca yaptım. Daha sonra arkadaşımın boğazındaki yiyecek, öksürmesi sonucu çıktı ve kurtuldu. Heimlich manevrasını ilkokul öğretmeni ve ailem öğretti. Arkadaşlarım ve okula döndüğümüzde öğretmenlerimiz beni tebrik etti. Arkadaşların da bu Heimlich manevrasını öğrenmesini ve dışarıda bir ihtiyaç halinde bunu uygulayarak hayat kurtarmalarını öneriyorum."

Erim'in annesi Dilek Yaşar da yaşanılan olayın oğlunun ilk anlattığında bu kadar ciddi olduğunu düşünmediklerini belirterek, "Arkadaşlar arasında şakalaştıklarını düşünmüştüm. Daha sonra öğretmenleri bize videoyu izletince oğlumun ne kadar önemli ve gurur verici bir şey yaptığını öğrendik." dedi.

Olay anı okul çevresindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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