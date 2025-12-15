Haberler

Ortak Türk alfabesi, Türk Devletleri arasında kültürel köprü kuracak

Ortak Türk alfabesi, Türk Devletleri arasında kültürel köprü kuracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen konferansta ortak Türk alfabesinin kültürel alandaki katkıları ve Türk halkları arasındaki iletişimi nasıl kolaylaştıracağı konuşuldu. Dr. Oğuzhan Kuşoğlu, bu projenin bilimsel ve kültürel etkileşimi güçlendireceğini ifade etti.

Tekirdağ'da 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta ortak Türk alfabesinin kültürel alandaki katkıları konuşuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneğince organize edilen "Türklerin kullandığı alfabeler ve Türk yazı dilleri" adlı konferans, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansta, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencileri farklı Türk lehçelerinde şiirler okudu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Kuşoğlu, yaptığı konuşmada ortak Türk alfabesiyle eğitim ve bilgi paylaşımının kolaylaşacağını, Türk halkları arasındaki yazılı iletişimde yaşanan zorlukların ortadan kaldırılacağını, ortak alfabenin, ortak kültürel kimliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını anlattı.

"Bilimsel ve kültürel etkileşimi güçlendirecek"

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kuşoğlu, Ortak Türk Alfabesi Projesi kapsamında bağımsız Türk devletlerinde yayımlanan eserlerin daha kolay okunabileceğini söyledi.

Ortak Türk alfabesinin, Türkçenin ses özellikleri dikkate alınarak Türk devletlerinde uygulanabilir bir sistem olarak tasarlandığını belirten Kuşoğlu, "Farklı meslek gruplarından insanlar, güncel alfabeyle yazılmış bir Kazak Türkçesi eseri, Kiril harfli bir metne kıyasla daha kolay takip edebilir." dedi.

Kuşoğlu, ortak Türk alfabesinin Türk dünyasında bilimsel ve kültürel etkileşimi güçlendireceğini ifade etti.

Ortak alfabeyle yazılan eserlerin okuyucuda merak uyandıracağını belirten Kuşoğlu, "Farklı bir Türk lehçesinde yazılmış olsa bile ortak alfabe kullanıldığında, o eseri okuyan kişi kardeş ve soydaş bir topluluğun kültürüyle daha kolay bağ kuracaktır. Bu sistem, sahip olunan ses özellikleri çerçevesinde yedi ülkede uygulanabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatıp kaçtılar
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
title