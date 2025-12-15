Ortak Türk alfabesi, Türk Devletleri arasında kültürel köprü kuracak

Tekirdağ'da 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta ortak Türk alfabesinin kültürel alandaki katkıları konuşuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneğince organize edilen "Türklerin kullandığı alfabeler ve Türk yazı dilleri" adlı konferans, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansta, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencileri farklı Türk lehçelerinde şiirler okudu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Kuşoğlu, yaptığı konuşmada ortak Türk alfabesiyle eğitim ve bilgi paylaşımının kolaylaşacağını, Türk halkları arasındaki yazılı iletişimde yaşanan zorlukların ortadan kaldırılacağını, ortak alfabenin, ortak kültürel kimliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını anlattı.

"Bilimsel ve kültürel etkileşimi güçlendirecek"

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kuşoğlu, Ortak Türk Alfabesi Projesi kapsamında bağımsız Türk devletlerinde yayımlanan eserlerin daha kolay okunabileceğini söyledi.

Ortak Türk alfabesinin, Türkçenin ses özellikleri dikkate alınarak Türk devletlerinde uygulanabilir bir sistem olarak tasarlandığını belirten Kuşoğlu, "Farklı meslek gruplarından insanlar, güncel alfabeyle yazılmış bir Kazak Türkçesi eseri, Kiril harfli bir metne kıyasla daha kolay takip edebilir." dedi.

Kuşoğlu, ortak Türk alfabesinin Türk dünyasında bilimsel ve kültürel etkileşimi güçlendireceğini ifade etti.

Ortak alfabeyle yazılan eserlerin okuyucuda merak uyandıracağını belirten Kuşoğlu, "Farklı bir Türk lehçesinde yazılmış olsa bile ortak alfabe kullanıldığında, o eseri okuyan kişi kardeş ve soydaş bir topluluğun kültürüyle daha kolay bağ kuracaktır. Bu sistem, sahip olunan ses özellikleri çerçevesinde yedi ülkede uygulanabilir." diye konuştu.