Ortak Liste'nin Eisenkot önerisiyle destek 67'ye çıktı, Netanyahu 46'da kaldı

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İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a vermesini önerdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail Meclisinde 11 sandalyeye sahip Ortak Liste temsilcileri Herzog'la yaptıkları istişare toplantısında koalisyon hükümeti kurulması görevinin muhalefet bloğunun en güçlü ismi olan Yashar Partisi lideri Eisenkot'a verilmesini istedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partinin kararıyla Eisenkot'u hükümet kurması için destekleyen milletvekili sayısı 67'ye çıkarken, Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısı 46'da kaldı.

Ortak Liste'den görüşme öncesi yapılan açıklamada ise bünyesindeki 3 partinin uzlaşıyla aldığı Eisenkot kararının "Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini engellemeye yönelik toplumsal talebe yanıt" olduğu vurgulandı.

Eisenkot'un isminin Netanyahu'dan daha fazla önerildiği vurgulanan açıklamada, Ortak Liste'nin kararının mevcut aşırı sağcı hükümetin değiştirilmesi şansını daha da artırabileceği ve Netanyahu'yu iktidarda tutacak olası bir ulusal birlik hükümeti ihtimalini zayıflatacağı aktarıldı.

Raam Partisi'nin de gün içinde Cumhurbaşkanı Herzog'la yaptığı görüşmede hükümeti kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesini önermişti.

Ortak Liste'nin kararının ardından Mecliste İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 19 milletvekilinin tamamı muhalefet bloğunun en güçlü ismi Eisenkot'u desteklemiş oldu.

Mecliste 7 sandalyeye sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi Cumhurbaşkanı Herzog'la gerçekleştirilen görüşmede, uzun süre verdiği desteğe rağmen hükümeti kurma görevinin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verilmesini tavsiye etmemişti.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA