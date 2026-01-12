Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur şeklinde başlayan yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, Çorum ve Amasya'da bugün öğle saatlerine kadar, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde de kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Yağışların salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanları için de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.