Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağını bildirdi. Özellikle ulaşımda aksamalara ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Orta Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar gününün ilk saatlerine kadar süreceği değerlendirilen hava durumuna karşı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
