Orta Kaymakamı İnce ile Sedef Nur Aydın evlendi, nikahı Başkan Bezci kıydı

Orta Kaymakamı İnce ile Sedef Nur Aydın evlendi, nikahı Başkan Bezci kıydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce ile Sedef Nur Aydın, Orta Belediyesi Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci kıydı, törene Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ve davetliler katıldı.
?? Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce ile Sedef Nur Aydın, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Orta Belediyesi Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen törende çiftin nikahını Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci kıydı.
Çiftin nikah şahitliğini Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, iş insanı Namık Tanık ve İçişleri Bakanı Danışmanı İsmail Kargulu yaptı.
Çifte mutluluklar dileyen Vali Çakırtaş, evlilik cüzdanını damat İnce'ye vererek gelin Aydın'a teslim etmesini istedi.
Nikah törenine İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiralay, kaymakamlar, köy ve mahalle muhtarları ile davetliler katıldı.