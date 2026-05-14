Haberler

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'da yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini açıkladı. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya ve Tokat ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Ve anlaşmalar imzalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray bombayı patlattı! Teklif edilen para servet değerinde
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Manchester United'da Onana için son karar çıktı

Karar verildi: Seni istemiyoruz
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Kazakistan'dan anlamlı jest! Bu nişan ilk kez Erdoğan'a verildi
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum