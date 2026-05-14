Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya ve Tokat ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin