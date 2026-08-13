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Çankırı'da Yaz Kur'an Kursları Tamamlandı

Çankırı'da Yaz Kur'an Kursları Tamamlandı
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Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrencilerin yaz tatilini Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenerek değerlendirdiği yaz Kur'an kursları, kapanış programıyla sona erdi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrencilerin yaz tatilini Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenerek değerlendirdiği yaz Kur'an kursları, kapanış programıyla sona erdi.

Orta Merkez Camisi'ndeki programa, Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, İlçe Müftüsü Nihat Karagöz, din görevlileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler ilahiler seslendirdi, işaret dili gösterisi sundu ve Kur'an-ı Kerim'den dualar okudu.

Kaymakam İnce, yaz Kur'an kurslarının çocukların hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kendi çocukluğunda da yaz tatillerinde camilerde Kur'an-ı Kerim öğrendiğini anlattı.

İlçe genelinde köyler de dahil 40 Kur'an kursunda 595 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten İnce, 41 öğreticinin görev yaptığını, öğrencilerden 400'ünün Kur'an-ı Kerim okumaya geçtiğini söyledi.

İlçe Müftüsü Karagöz de kursların çocukların dini bilgilerinin yanı sıra güzel arkadaşlıklar ve hatıralar edinmesine vesile olduğunu ifade ederek, öğreticilere ve velilere teşekkür etti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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