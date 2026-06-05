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Orta'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

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Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Cezaevi Müdürü Serdar Şahin, personelin kamu düzeni ve adalet sistemi için önemine vurgu yaparak günlerini kutladı. Programa başsavcı, kaymakam, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen programda konuşan Cezaevi Müdürü Serdar Şahin, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin kamu düzeni ve adalet sisteminin sağlıklı işleyişi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, çalışanların 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.

Programda, kurum personeli ve davetliler bir araya gelerek dayanışma ve mesleki motivasyonun artırılmasına yönelik sohbet etti.

Programa Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Cumhuriyet Savcısı Savaş Göloğlu, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı ile cezaevi personeli katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
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