Orta Afrika Cumhuriyeti seçimlere güvenlik endişeleri ve muhalefet boykotuyla gidiyor

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), 28 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri ile bölgesel ve yerel seçimlere, güvenlik endişelerinin yanı sıra ana muhalefetin boykotuyla gidiyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti, 28 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri ile bölgesel ve yerel seçimlere, silahlı gruplarla yıllardır süren çatışmaların ardından sağlanan kırılgan güvenlik ortamı ve muhalefetin boykot kararı gölgesinde hazırlanıyor.

Ülkede 2016'dan bu yana görevde bulunan Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, 2023'te yapılan anayasa referandumuyla görev süresi sınırlarının kaldırılmasının ardından üçüncü dönem için aday oluyor.

Analistler, mevcut koşulların Touadera'ya seçimlerde belirgin bir avantaj sağladığını ifade ediyor.

Ana muhalefet koalisyonu Cumhuriyet Anayasasını Savunma Bloğu, siyasi ortamın eşitsiz olduğu gerekçesiyle seçimi boykot edeceğini açıkladı.

Uzun süre adaylıkları engellenen ve sınırlı bir kampanya yürüten eski başbakanlar Anicet-Georges Dologuele ve Henri-Marie Dondra yarışa dahil oldu.

Gözlemciler, muhalefetin sınırlı seçim kampanyalarını, Touadera ve iktidar partisinin hem cumhurbaşkanı hem de parlamento seçimlerinde üstünlük sağlamasını kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendiriyor.

Touadera'nın yeniden aday olması, yılın başlarında başkent Bangui'de binlerce kişinin katıldığı protestolara da yol açmıştı.

Orta Afrika Cumhuriyeti, 2013'ten beri derin bir güvenlik krizi yaşıyor

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip ve denize kıyısı bulunmayan Orta Afrika Cumhuriyeti, 2013'ten beri derin bir güvenlik krizi yaşıyor.

2019'da hükümet ile silahlı gruplar arasında barış anlaşması imzalansa da anlaşmaya taraf 14 gruptan 6'sının daha sonra süreçten çekilmesi çatışmaların tamamen sona ermesini engelledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan açıklamada, son aylarda imzalanan anlaşmaların, ülkede son yılların en istikrarlı güvenlik ortamını oluşturduğu savunuldu.

Açıklamada, seçim sürecine ilişkin endişeler sürerken eksik seçmen listeleri, yeterince eğitilmemiş sandık görevlileri ve muhalefet adaylarını zorlayan idari uygulamaların, seçimlerin güvenilirliğini riske attığını belirtildi.

HRW Orta Afrika Direktörü Lewis Mudge, 2020'deki son seçim dönemine kıyasla ülkenin daha güvenli bir noktada olduğunu söyledi.

Orta Afrika Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) Sözcüsü Florence Marchal ise 2014'ten bu yana ülkede görev yapan ve yaklaşık 14 bin askeri personel ile 3 bin polis memurundan oluşan Birleşmiş Milletler misyonunun, seçim merkezlerinin güvenliğinde rol alacağını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, geçen ay misyonun görev süresini bir yıl uzatırken, bütçe kısıtlamaları nedeniyle personel sayısında azaltmaya gidileceğini duyurdu.

Wagner grubunun ülkede kilit rol oynadığı ileri sürülüyor

Ülkede güvenlik alanındaki en tartışmalı başlıklardan biri ise Rusya ile ilişkiler oldu.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun ilk konuşlandığı ülkeler arasında yer alırken yerel yetkililer, Moskova'nın bu yıl Wagner'in yerine Rus ordusuna bağlı Afrika Kolordusunun konuşlandırılmasını talep ettiğini belirtiyor.

Wagner grubunun, Touadera'nın güvenliğini sağladığı ve görev süresi sınırlarını kaldıran anayasa referandumunda kilit rol oynadığı da iddia ediliyor.

Wagner, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 2023'teki anayasa referandumu öncesinde de ülkeye yüzlerce yeni asker göndermişti.

Bölgede etkisini artıran bir diğer aktör olan Ruanda da 2021'de başkent Bangui'ye yönelik saldırının ardından yaklaşık 1000 özel kuvvet askerini ülkeye konuşlandırmıştı.