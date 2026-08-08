Haberler

Bangui'de tanker kazası: 20 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui yakınlarındaki Bimbo bölgesinde bir yakıt tankeri kontrolden çıkarak devrildi. Kazada en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumu ağır, sağlık kuruluşlarına sevk edildiler.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui yakınlarında yakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bangui'nin güneybatısındaki Bimbo bölgesinde yakıt tankeri henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi ve yol kenarında bulunanlara çarptı.

Kazada en az 20 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildikleri bildirildi.

Kazanın meydana geldiği sırada bölgede yoğunluk bulunduğu, yol kenarında yayaların yanı sıra ticari faaliyetlerini sürdüren kişilerin de olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi

Tuvalet kağıdını kaldırdı, yerine bunu koydu
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık harekete geçti: İYİ Partili vekile soruşturma açıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...