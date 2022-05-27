İnekleri için ot toplayan köylülerin tırmığına insan kafatası takıldı: Ona bakamıyoruz, hemen jandarmayı arayın - Haberler

İnekleri için ot toplayan köylülerin tırmığına insan kafatası takıldı: Ona bakamıyoruz, hemen jandarmayı arayın
Demirören Haber Ajansı - Sinan Uçar - Güncel
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Gümüşhane'de inekleri için ot toplayan köylülerin tırmığına insan kafatası takıldı. Kafatasına bakamayan köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma, kafatası ve kemikleri toplayarak kriminal laboratuvarına gönderdi.
Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, dün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
TEK TEK TOPLADILAR
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Güncel