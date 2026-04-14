Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, 57. Temsilci Eğitim Programı açılışında konuştu Açıklaması

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edebilmek için mevcut yangın işçi kadrosunun iki katına çıkarılması ve ikili vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için "ikili vardiya" sistemine geçilmesi gerektiğini belirterek, mevcut 15 bin kişilik yangın işçisi kadrosunun iki katına çıkarılması çağrısında bulundu.

Öz Orman-İş Sendikası tarafından düzenlenen 57. Temsilci Eğitim Programı'nın açılış töreni Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Törende konuşan sendikanın Genel Başkanı Settar Aslan, eğitim bilincini artırmak durumunda olduklarını dile getirerek, "Bizim yaptığımız iş ağır ve tehlikeli, çünkü ateşle savaşıyorsunuz. Her insanın yapacağı bir şey değil. Bu nedenle yangınlarla mücadelede bilinç düzeyini artırmamız lazım." dedi.

Aslan, "Burada işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vereceğiz. Toplu iş sözleşmesi, iş kanunu, bununla ilgili hükümlere ilişkin kendi hukuk müşavirlerimiz bir eğitim çalışması yapacak. Üçüncüsü de Türkiye ve etrafındaki gelişmeler, Ukrayna Savaşı, Suriye, İran, Irak, Amerika, bu savaşların Türkiye'ye etkileri nelerdir? Türkiye bu noktada nasıl yol yürümelidir? Bu konuyla ilgili de toplumu daha duyarlı hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Yeşil vatanın korunması ikili vardiyayla yapılmalı." ifadesini kullanan Aslan, helikopter, arazöz ve ilgili araçların yeterli olduğunu ancak bu araçları kullanacak insan gücünün yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, mevcut çalışan sayısı kadar daha personele ihtiyaç olduğunu belirterek, "Burası ikili vardiya sistemine geçmeli. Şu anda 15 bine yakın personelle yangınla mücadele ediyoruz. Bir o kadar daha ihtiyaç var. Çünkü ikili vardiyaya geçmediğimiz zaman işçi kaydırımı yapıyoruz." dedi.

Mevcut çalışma şartlarının, personelin sosyal hayatını engellediğini vurgulayan Aslan, "Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede ikili vardiya sistemine geçmelidir. Bunun için de şu anda aktif çalışan yangın işçisi kadar işçiye ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan