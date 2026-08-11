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Kanada Yangınına Meksika'dan Destek

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Meksika'dan yaklaşık 100 itfaiyecinin, Kanada'nın batısında 20 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan orman yangınıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere ülkeye geleceği bildirildi.

Meksika'dan yaklaşık 100 itfaiyecinin, Kanada'nın batısında 20 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan orman yangınıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere ülkeye geleceği bildirildi.

Ülkenin batısındaki British Columbia eyaletinde, ay başından bu yana devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

British Columbia eyaleti Orman Yangınları Hizmeti yetkilisi Hugh Murdoch, itfaiye ekiplerinin dik arazide ve sıcak hava koşullarında "devasa bir görev"le karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, yeni yangınların da çıktığını vurguladı.

Murdoch, eyalette şu anda 100'den fazla orman yangınının olduğunu, bunların yarısının kontrol altına alındığını aktardı.

Öte yandan yerel yetkililer, orman yangınıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere Meksika'dan yaklaşık 100 itfaiyecinin ülkeye ulaşacağını kaydetti.

British Columbia eyaleti yetkilileri, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Summerland bölgesinin tamamında ve yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı Peachland ve çevresinde tahliye emri verildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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