Orman yangınlarında büyük düşüş

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce alınan önemler ile bu yılın ilk 8 ayında orman yangını sayısında ve yanan alan miktarında büyük düşüş yaşandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce alınan önemler ile bu yılın ilk 8 ayında orman yangını sayısında ve yanan alan miktarında büyük düşüş yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde 2 bin 164 orman yangınında 138 bin 470 hektar alan yanarken, bu yıl 8 ayda bin 445 orman yangını çıktı ve toplam 8 bin 642 hektar alan kül oldu. Yanan alan sayısının düşmesinde hava gücünün artırılması önemli rol oynarken, yangınlarda hava unsurları 13 bin 325 sorti yaparak, 43 bin 128 ton su attı.

Türkiye, geçen yıl tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan orman yangınları, 12 Ağustos itibarıyla Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının da söndürülmesi ile tamamen söndürüldü. Çoğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 53 ilde çıkan toplam 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale edildi.