Orman yangınına müdahaleye giden arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Hatay'da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada. Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale için giden arazöz ve otomobilin çarpıştığı ve bir çocuğun öldüğü kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, geçtiğimiz Pazar günü Payas ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına gitmek için acil çıkış yapan arazöz ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 yaşındaki Eliz Gül hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.